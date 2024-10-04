Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


04 Ekim 2024 23:53
Muhafakiyetle Dr Ör. Üyeliğine geçiş sorular

Sağlık Bakanlığı'ndan üniversiteye nakil ile ilgili;

- Kınama, uyarma vb cezası olanların nakil ile geçişi olumsuz etkiler mi?

-Nakil ile geçişte sicildeki cezalar taşınır mı?

-Arşiv araştırmasında nelere bakılır? Olumsuz verildiği durumlar nelerdir?

-Usulüne uygun istifanın nakille geçişe göre avantajları/dezavantajları nelerdir?

-Sözleşmenin devam etmediği durumlarda kişi Sağlık Bakanlığına geri dönüşünde nakil/usulüne uygun istifa süreçleri nasıl oluyor?

Çok Yazılan Konular

2024 Ekim Doçentlik2023 ekim donemi docentlik basvurulari2024 mart donemi docentlik basvurulariTürkiyede Bölümünde En Genç PROFESÖR. olan hocalar ( bildiğiniz varsa yazın )2024 akademik kadro izinleri

Sözlük

sessizlik yemini 1 Şarkı hediye etmek 9 gitme turnam 1 fly to stay alive 1 hüseyin şevki topuz 1 dünyanın çivisinin çıkması 2 sultan 1 başınıza gelen komik olaylar 1 Erzincan Tulum peyniri 5 dün olanlar 2

Son Haberler

TÜİK, mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE verilerini ilk kez açıkladıÇankırı'da şarampole devrilen otomobildeki 2 çocuk öldü, 4 çocuk yaralandıMazhar Alanson'un kanser tedavisi gören kızı Eda Alanson, vefat ettiİstanbul'da iki kadının öldürülmesine ilişkin olaya yayın yasağı getirildiTaklit-tağşiş yapılan gıdalar listesi güncellendi

Editörün Seçimi

Enflasyona Göre Ocak Zam OranımızSizce Ocak Ayında Memur Maaşı Nasıl Güncellenir?Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarYoksulluk sınırı 70 bin 253 lira oldu!(memursen-kamusen suspus!)+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacak