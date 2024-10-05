Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Ekim 2024 00:40
Tüik:49.38 İto:59.18 Enag:88.63
Son 1 yıllık enflasyon oranları bu şekilde. Hangisine inanacağız şaşırdım. Son 1 yıllık akaryakıt fiyatlarına bakıyorum Tüik doğru diyorum. (%20 artmış). GSM operatörlerine bakıyorum Enag haklı diyorum ( %100 den fazla artmış) Sonra dönüyorum esnafa bakıyorum İto haklı diyorum. Arkadaş Almanya'daki meyve fiyatları nasıl burayla aynı yada ucuz olur kafayı yiyecegim. Şeftali Almanya'da 1.5 euro burada 60 lira. Şeftali bahçeleriyle oturdugum şehir arasında 100 km yoktur. Et ,Süt yine öyle. Mazota %20 zam gelirken nasıl sebze meyve el yakıyor anlamıyorum. Otomobil fiyatlarına, alkol fiyatlarına, elektronik eşya fiyatlarına deginmiyorum bile. Hani bu yukarıdaki Tüik ve İto arasındaki 10 puan fark var ya. Yeni başlayan bir memur için o farkın anlamı memuriyet ve emeklilik zamanı toplaminda günümüz hesabıyla 3 milyon lira demek. Ev parası demek bu. Işte o %10 fark o kadar önemli.

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