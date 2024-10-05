Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Ekim 2024 02:23
Taban ek ödemesi-teşvik ek ödemesi eğitim durumu

Taban ek ödemesi ve teşvik ek ödemesi hesaplanırken eğitim durumu lise-önlisans-lisans mezunu olmak fark ediyor mu?

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