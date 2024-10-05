KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


05 Ekim 2024 02:32
KPSS Sonrası Yapılacaklar

Merhaba, KPSS Ortaöğretimden sonra hangi sertifika, belge, eğitim vs. alınırsa atanma şansı artar? Sınav sonrası neler yapılmalı?

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