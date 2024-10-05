Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Ekim 2024 03:15
il dışı sonrası mazeret hakkı
x ilinin y ilçesinde görevliyim, eşim aynı ilin z ilçesinde görevli. bu sene il dışı ile farklı bir ile gidip aynı atama döneminde ayrıldığım ile mazeret ile dönebilir miyim. " klavuzda sonradan oluşan mazeret durumları hariç ayrılan ile aynı atama döneminde dönülemez" diyor. fakat bazı arkadaşlar, ilden kastın aynı ilçeye dönemez şeklinde olduğunu söylüyor. bu durumu yaşayan oldu mu acaba?

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