il dışı sonrası mazeret hakkı

x ilinin y ilçesinde görevliyim, eşim aynı ilin z ilçesinde görevli. bu sene il dışı ile farklı bir ile gidip aynı atama döneminde ayrıldığım ile mazeret ile dönebilir miyim. " klavuzda sonradan oluşan mazeret durumları hariç ayrılan ile aynı atama döneminde dönülemez" diyor. fakat bazı arkadaşlar, ilden kastın aynı ilçeye dönemez şeklinde olduğunu söylüyor. bu durumu yaşayan oldu mu acaba?

x ilinin y ilçesinde görevliyim, eşim aynı ilin z ilçesinde görevli. bu sene il dışı ile farklı bir ile gidip aynı atama döneminde ayrıldığım ile mazeret ile dönebilir miyim. " klavuzda sonradan oluşan mazeret durumları hariç ayrılan ile aynı atama döneminde dönülemez" diyor. fakat bazı arkadaşlar, ilden kastın aynı ilçeye dönemez şeklinde olduğunu söylüyor. bu durumu yaşayan oldu mu acaba?