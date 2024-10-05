Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


05 Ekim 2024 09:50
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 60/b ile Akademisyenliğe Dönüş

Merhaba;

Üniversite dışındaki bir kamu kurumuna, üniversiteden muvafakat yoluyla memur statüsünde geçerek üniversitedeki öğretim üyeliğinden ayrılıan bir kişi 2547 sayılı Yükseköğretm Kanunu'nun 60-b maddesi uyarınca eski kadrosuna dönüş yapabilir mi?

Selamlar.

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