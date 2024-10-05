Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


05 Ekim 2024 10:33
Tekniker Kadrosunda görev yapan Lisans mezunu Fen işleri müdürlüğü ne atanabilir mi
3/2 sinde Kamu Yönetimi Lisans, Siber Güvenlik Yüksek Lisans Mezunu Tekniker Kadrosunda ki memur; 4. grup görevde yükselme sınavında başarılı olursa Belediye Başkanının uygun görmesi halinde Fen işleri Müdürlüğüne atanabilir mi?

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