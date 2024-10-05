Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


05 Ekim 2024 10:40
ikm'nin kurum içinde görevlendirilme mantığı

Kurum içindeki birimler hiçbir şekilde personelin eğitsel donanımı, nitelikleri, ailesel durumu, mesafe durumu vb. göz önüne alınmadan toprağım, dostum, kankam ayağına dağıtılıyor. Kurum içi liyakat yerlerde geziyor. Bu her yerde böyle mi merak etmekteyim.


üst devre
Aday Memur
05 Ekim 2024 11:47

eski çalıştığım yerde eğitim fak. mezunu mutemetlik yapıyordu. eğitim servisinde lise mezunu çalışıyordu. ben maliye mezunuydum kalorifer dairesindeydim. att vardiyada çalışırken, yine lise mezunu arkadaş saymanlıkta çalışıyordu. kurumda kimse durmuyor her gelen kaçıyor.

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