Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


05 Ekim 2024 13:23
Eş Durumu tayini

Merhabalar ikm olarak CTE eşdurumu tayininde bulunacağım eşim özel sektörde çalışıyor istenen belgeler nelerdir tecrübeli eş durumu tayini yapan arkadaşlar cevaplarsa sevinirim teşekkürler

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