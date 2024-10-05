Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


05 Ekim 2024 13:29
4b Sözleşmeli personel Ücretsiz İzin Hakkı

Arkadaşlar herkese iyi günler,

Yaklaşık 6 aydır sözleşmeli personel olarak görev yapmaktayım. Kişisel sebeplerle birkaç gün şehirden ayrılmak istiyorum fakat bildiğiniz üzere bizim izin hakkımız yok. İdareden talep etsem ücretsiz izin alabilir miyim? Google'da ücretsiz izin hakkı olmadığına dair haberler var fakat hepsi eski haberler. Belki güncel bir değişiklik olmuştur diye soruyorum. Bu konuda bilgisi olan yardımcı olursa sevinirim.

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