Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Ekim 2024 16:53
atanmak istediğimiz kurumdaki öğretmenlerin hizmet puanını öğrenmenin bir yolu var mı?

selamlar, bunu neden soruyorum çünkü bilmediğim bir okula tayin gidersem yine norm fazlası olma sıkıntısı olacak.

ne yapsam bilemedim.

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