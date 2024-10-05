Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


05 Ekim 2024 17:12
Göbek Rakıları

Son zamanlarda göbek rakıları baya moda oldu herkes göbek rakısı içmeye başladı. Ben de bir deniyeyim dedim dün akşam maç izlerken arkadaşlarla Tekirdağ göbek rakısı aldık. İçimi o kadar hafifti ki koca bir şişeyi 3 kişi nasıl bitirdik anlamadık ama gerçekten dedikleri gibi, göbek rakısı diğer rakılardan çok güzel ve içmesi çok daha keyifli.

Biz ilk defa göbek rakısı içtiğimiz için en iyisi hangisi diye tekel abiye sorduk oda tekirdağ göbek rakısının tamamı yaş üzüümden yapılan tek göbek rakısı olduğunu ,bunun daha güzel olduğunu söyledi. Bizde gerçekten bayıldık göbek rakısı içenin diğer rakıları içebileceğini sanmıyorum artık. Bundan sonra favori rakım Tekirdağ göbek rakısı

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