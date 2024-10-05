Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Ekim 2024 17:19
sağlık hizmetleri öğretmenliği

hangi sınavlara ve puan türüne ihtiyacım var? a grubu+ eğitim mi

ayrıca sağlık bak dan mebe geçmemde sorun olur mu


Fztozturk
Aday Memur
05 Ekim 2024 17:27

Kpss de genel kültür ve yetenek ile eğitim bilimleri sınavına gireceksin. Alan sınavı yok , atacak puanı aldıktan sonra atanma vakti usulüne uygun istifa edip başlangıç işlemlerini MEB e yapabilirsin problem yok. fZt iken hasta yaşlı öğretmeni olarak atanmiş biri olarak yazıyorum bunları

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