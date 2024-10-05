Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


05 Ekim 2024 18:08
Uyap hatalı SGK verisi (atama talep formu)

Merhaba ben infaz koruma memuruyum eşim özel sektörde çalışıyor. Uyapta atama talep formunda eşime ait SGK verisine göre son iki yıl prim gün sayısı 255 gün. E devlette aldığımız SGK dökümanında ise son iki yıl prim gün sayısı 417 gün SGK ile görüştük bizde bir problem yok dendi uyap neden eksik hesaplama yapıyor bununla ilgili bilgisi olan varmı acil yardım

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