KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


05 Ekim 2024 18:20
Kpss önlisans hakkında bilgi

merhabalar ben siyasi bilimler kamu yönetimi okuyorum aynı zamanda açıköğretim iş sağlığı ve güvenliği bitirdim.Memurluk atama hakkında hiç bi bilgim yok. Sizden yardım isteyeceğim çok karışık geliyor çünkü Mesela bakanlıklar arası maaş farkı oluyormu adalet bakanlığı aile sosyal hizmetler bakanlığı vs. Kpssden 90 puan aldım ama nereye başvuracağımı bilmiyorum yani hangisi sağlıklı olur ilk başladğımda bütün bakanlıklar vs hepsi aynı maaşımı veriyor. mülakatlı memurlukla mülakatsız arasında ne fark var.Şimdiden çok teşekkür ederim size...

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