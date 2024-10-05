Başına gelen varmı lütfen yardım edin zor durumdayım!

Merhaba 3,5 aydır ibb iştirak şirketinde işe girmeye çalışıyorum ön görüşme mülakat güvenlik soruşturması vs hepsi olumlu geçti normalde 07 ekim işbaşı yapmam gerekiyordu eylülün 2sinde iştirak şirketi beni arayıp güvenlik soruşturmamın olumlu geçtiğini işbaşı yapıcağımı ve bana işten çıkışımı vermemi istedi 04 ekim tarihinde ise beni arayıp sizin basit yaralama suçunuz gözüküyor yüz kızartıcı bir suç olmadığı için sorun olucağını zannetmiyoruz ama yinede heyete çıkıcak 1 hafta 1 ay ne kadar sürer bilemeyiz dedi ilk başta olumlu diye dönüş yapılan güvenlik soruşturması nasıl son anda olumsuz oldu anlamadım basit yaralama suçumda 75 gün adli para cezası ve hagb almıştım yeni düğün yaptım çok zor durumdayım ve işsizim ne yapmam gerekiyor cidden bu süreç beni çok yıprattı lütfen başına gelen bilgisi olan bir abim varsa bana yardımcı olursa çok sevinirim iyi günler dilerim