olumlu olan guvenlik sorusturmasi sonradan nasil olumsuz olur !!!

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Lanet
Çok Yazılan Konular
Sözlük
Son Haberler
Türkiye ile Sao Tome ve Prinsipe arasında enerjide iş birliği için mutabakat zaptı imzalandıANFİDAP'tan Filistin'e destek yürüyüşüCumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e ekonomik tedbir uygulayan yegane devlet bizizBakan Bayraktar: Denizlerde doğal gaz ve petrol aramacılığında yeni bir dönemi başlattık'Yeni isimlerle kadrolarımızı tahkim edeceğiz'
Editörün Seçimi
Tüik:49.38 İto:59.18 Enag:88.63Enflasyona Göre Ocak Zam OranımızSizce Ocak Ayında Memur Maaşı Nasıl Güncellenir?Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarYoksulluk sınırı 70 bin 253 lira oldu!(memursen-kamusen suspus!)+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları