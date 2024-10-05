Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


05 Ekim 2024 19:25
olumlu olan guvenlik sorusturmasi sonradan nasil olumsuz olur !!!

Merhaba 03 eylül tarihinde biten güvenlik soruşturmam olumlu olarak tarafıma iletildi ve çalıştığım şirkete çıkışımı vermem gerektiğini ilettiler işten çıkışımı verdim işbaşı yapmam gereken tarih 07 ekim ve tarafıma 04 ekimde tekrardan ulaşılıp güvenlik soruşturmamda basit yaralama olduğunu bu yüzden raporun heyete çıkıcağını ve ne kadar sürüceğini söylememekle beraber işe alımımı durdurdular şu anda işsizim basit yaralama suçum ise 75 gün adli para cezası ve hagb almıştım başına gelen varmı acaba ibb iştirak şirketine giricektim

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