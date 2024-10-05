Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Ekim 2024 19:55
Rapor görev süresi

Eşim kadrolu öğretmen. 3 senesi şubatta dolacak ve eş durumu düşünüyoruz. Şu süreçte 5-10günlük istirahat raporu alırsa görev süresinden sayılırmı yoksa görev süresine eklenirmi?


Memleketinogretmeni
Daire Başkanı
05 Ekim 2024 19:58

İstirahat raporu görev süresini etkilemez.Ücretsiz izin etkiler.


eternal52
Aday Memur
05 Ekim 2024 19:59

Teşekkür ederim

Toplam 2 mesaj

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