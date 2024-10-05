Memur olan birisi Subay olursa hizmet birleştirme yapabilir mi?

Kamu idaresinde 6 sene memurluk hizmeti olan ve ayrıca 1 sene askerliğini yedek subay olarak yapmış birisi (toplda 7 sene) subaylığı kazandıktan sonra subayken memurluk hizmetini de saydırıp 6/2 derece/kademeye sahip kıdemli üsteğmen olarak mı işe başlar? yoksa ne olursa olsun 8/1 teğmen olarak mı başlıyor işe?

Kamu idaresinde 6 sene memurluk hizmeti olan ve ayrıca 1 sene askerliğini yedek subay olarak yapmış birisi (toplda 7 sene) subaylığı kazandıktan sonra subayken memurluk hizmetini de saydırıp 6/2 derece/kademeye sahip kıdemli üsteğmen olarak mı işe başlar? yoksa ne olursa olsun 8/1 teğmen olarak mı başlıyor işe?