Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


05 Ekim 2024 20:23
Amir tayin yazısını resmi olark ne kadar süre tebliğ etmeyebilir

Herkese merhabalar

Tayin yazım işletme müdürüne geldi fakat müdür tebliğ etmiyor. Bu durum ne kadar sürebilir? yani müdür bey ne kadar yazıyı elinde tutabilir?


Drjacob
Aday Memur
05 Ekim 2024 20:53

biraz sürer bence


mannow
Aday Memur
05 Ekim 2024 22:05

Mevzuata göre en fazla 15 gün


Sencer5561
Aday Memur
05 Ekim 2024 22:16
anladığım yazının müdüre geldiginden itibaren 15 gün teşekkürler
mannow, 22 dk. önce

Mevzuata göre en fazla 15 gün

Toplam 3 mesaj

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