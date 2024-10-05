Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Ekim 2024 20:50
Mitral kapak ameliyatı

Arkadaşlar 8 yıldır meslekteyim ileri derecede mitral kapak yetmezliği var önümüzdeki aylar gerekli tetkikler yapılıp ameliyat için gün belirlenecek şarka da yeni geldim ameliyat sonrası dilimlerde ne olur daha önce memurken ameliyat olup da dilim değiştiren varmı

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