Mitral kapak ameliyatı

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : swat3410
Çok Yazılan Konular
Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2024 Eylül dönemi mazeret tayini açıklama tarihiDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıKhk ile ihraç olan polisin emekli maaş ve ikramiyeleriOrjinal 12-36 sisteminde çalışmak12/24 çalışma sistemi27 Aralık 2024 açığa alınanlar26 Nisan 2017 tarihinde açığa alınanlarMeslek içi Paem başvurusuKulak işitme kaybından gih olanlar var mı?
Sözlük
sultan 1 f16 gökçen 1 Kız gibi trip atan naz yapan erkek sorunsalı 2 halı saha maçına en son çağrılan insan 2 saç uzatmak 6 her şey vatan için 19 ehline denk gelmeyen her şey ziyan olur can da inci mercan da 3 tek burun deliğinden nefes almak 7 Yolculuk esnasında başını otobüsün camına dayamak 2 nane limon 1
Son Haberler
Editörün Seçimi
Tüik:49.38 İto:59.18 Enag:88.63Enflasyona Göre Ocak Zam OranımızSizce Ocak Ayında Memur Maaşı Nasıl Güncellenir?Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarYoksulluk sınırı 70 bin 253 lira oldu!(memursen-kamusen suspus!)+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları