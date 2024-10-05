Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Ekim 2024 21:18
Eğitim tayininden sonra iller arası
arkadaşlar eğitim tayini ile gidilen ilde iller arasına başvuru yapabilmek için kaç sene çalışmak gerekiyor bilgisi olan arkadaşlar bilgilendirirse sevinirim

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