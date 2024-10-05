Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


05 Ekim 2024 21:21
Cami içinde ayrı cami dışında ayrı

selamun aleyküm hoca arkadaşlarım

Ben camiye girdiğim de sarık cübbeyi giydiğimde vaaz ederken aslan gibiyim çekinmeden islamdan kurandan beşri sistemlerin bozukluğundan şeriattan bahsediyorum.

ama

Sarık cübbeyi çıkarıp camiden çıkınca kendimi tanıyamıyorum.çekingen tırsak iki lafı bir araya getiremeyen biriyim

cami içinde başkayım cami dışında başkayım.

sadece ben mi öyleyim yoksa normal bi şey mi

sizlerde durum nasıl.

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