Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


05 Ekim 2024 22:42
Yeni atanan memurların sigorta koly hk.

Arkadaşlar merhaba 657'ye göre 4-B'li sözleşmeli ikm olarak atama yapıldı lakin sigorta girişimde 4-A yazıyor bu neden oluyor bilgisi olan varmı? Sigorta girişlerindede 4-B yazması lazım sizce ne yapmalıyım?

Çok Yazılan Konular

CTE Kar payıikm'nin kurum içinde görevlendirilme mantığıKurumlar arası geçişCezaevlerinde görev yapan sivil memurlara silah taşıma hakkıAAÜT'ye %76, 47 ile Büyük zamHergün konuşulan şikayetleri yazmak için portal kurulduSözleşmeli ikm yim eş tayini 3 yıl mıYer değişikliği hakkındaEş durumu tayini Naklen atandım, süreç nasıl işleyecek?

Sözlük

Mesaj alımının kapalı olması 10 Gastronomi Fuarı 3 sen kendini sevmezsen kimse seni sevmez 1 bir ölünün anı defteri. 2 bakın burası çokomelli 1 hamsi 3 başlık açayım derken saçmalamak 3 awumbuk 1 Sizi neden sevmediler 4 Ne Pişirsem 3

Son Haberler

İstifa sonrası 1259 gün işçi olarak çalışma intibak işleminde uygulanır mı?Başkentte metro hattındaki arıza nedeniyle seferler bir süre durdurulduPompalı tüfekle hastaneyi bastı, sağlıkçıları esir aldı!'Kadına şiddet uygulayanlara nefes aldırmayacağız'Macron'dan 'İsrail'e silah sevkiyatı durdurulsun' çağrısı

Editörün Seçimi

Tüik:49.38 İto:59.18 Enag:88.63Enflasyona Göre Ocak Zam OranımızSizce Ocak Ayında Memur Maaşı Nasıl Güncellenir?Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarYoksulluk sınırı 70 bin 253 lira oldu!(memursen-kamusen suspus!)+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları