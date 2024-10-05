Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Ekim 2024 22:58
ömk neden hep öğretmen aleyhine
ömkda yıpranma payı, memurluğa geçiş, becayiş, ek izin hakları(mesela öz amca, dayı, hala, teyze vefatlarında izin gibi) , ek ödüller, öğretmen gününde 1 maaş ikramiye vb olumlu gelişmeler de olmalı. Sendikalar bu konuda her zamanki gibi çok zayıf.

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