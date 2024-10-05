ömk neden hep öğretmen aleyhine

ömkda yıpranma payı, memurluğa geçiş, becayiş, ek izin hakları(mesela öz amca, dayı, hala, teyze vefatlarında izin gibi) , ek ödüller, öğretmen gününde 1 maaş ikramiye vb olumlu gelişmeler de olmalı. Sendikalar bu konuda her zamanki gibi çok zayıf.

ömkda yıpranma payı, memurluğa geçiş, becayiş, ek izin hakları(mesela öz amca, dayı, hala, teyze vefatlarında izin gibi) , ek ödüller, öğretmen gününde 1 maaş ikramiye vb olumlu gelişmeler de olmalı. Sendikalar bu konuda her zamanki gibi çok zayıf.