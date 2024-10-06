Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Ekim 2024 00:07
ÇOK ÇOK ACİLLL NORM DURUMU

ÇOK ÇOK ACİL Bir sorum olacaktı kadrosu ortaokulda olan bir müdür yardımcısı bir ilkokulda görevlendirme çalışıyor normu için kadrosunun bulunduğu okulda norm çizelgende ders yükü için bir şey girilir mi?


bahçesaray
Memur
06 Ekim 2024 00:12
.

bahçesaray
Memur
06 Ekim 2024 00:14
bu görevlendirme yanlış olmuş

bahçesaray
Memur
06 Ekim 2024 00:19
branş ?

alierd
Memur
06 Ekim 2024 00:25

ilk öğretim Matematik

Toplam 4 mesaj

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