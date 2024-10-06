Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Ekim 2024 00:07
Norm durumu

 Bir sorum olacaktı kadrosu ortaokulda olan bir müdür yardımcısı bir ilkokulda görevlendirme çalışıyor normu için kadrosunun bulunduğu okulda norm çizelgende ders yükü için bir şey girilir mi?


bahçesaray
Memur
06 Ekim 2024 00:12
.

bahçesaray
Memur
06 Ekim 2024 00:14
bu görevlendirme yanlış olmuş

bahçesaray
Memur
06 Ekim 2024 00:19
branş ?

alierd
Memur
06 Ekim 2024 00:25

ilk öğretim Matematik


bahçesaray
Memur
06 Ekim 2024 00:43
ilkokul a görevlendirme yanlış olmuş

bersan_42
Şef
06 Ekim 2024 01:12

Bir öğretmen/idareci;ancak normu (kendi branş ders yükü) olan okula görevlendirilebilir.


Memleketinogretmeni
Daire Başkanı
06 Ekim 2024 03:19

Kadrosunun bulunduğu okulda müdür normundaysa 2-6 saat ona ders girersiniz.


Memleketinogretmeni
Daire Başkanı
06 Ekim 2024 03:20

Mdr yrd yazmışsınız en az 6 saat onun normuna yazarsınız


Pratik Hoca
Memur
06 Ekim 2024 07:03

Normalde 6 saat yazmak lazımda sen ilkokulda yazamazsın çünkü görevlendirme işlemi hatali


Sevdim-Seni
Genel Müdür
06 Ekim 2024 12:33

Mebbiste kaydı olan herkes icin kayıt girilir, ister ücretsiz izinde olsun, ister gorevlendirme olsun farketmez. Hele ki görevlendirme bu konuda yok hükmündedir.

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