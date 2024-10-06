KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


06 Ekim 2024 00:09
pomem yaş sınırı
1995 Aralık ayı doğumlu birisi bu sene aralık ayında ilan gelirse başvurabilir mi ?

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