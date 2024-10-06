Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


06 Ekim 2024 01:55
Cezaevi önerisi

Öncelikle herkese merhaba. Ben 2024 p94 sınavından 76.19 aldım ve önümüzdeki alımlarda ikm tercihi yapacağım. Aynı zamanda ceza infaz bölümünü okuyorum ve klavye sertifikam var. Bu puanla hangi iller benim açımdan olumlu olur ve izmir düşük kapatıyor bunun nedeni nedir? Bilenler yardımcı olursa sevinirim. İyi forumlar...


Yunus 3890
Aday Memur
06 Ekim 2024 02:21

Kardeşim bur


Yunus 3890
Aday Memur
06 Ekim 2024 02:24

Kardeşim bir ceza infaz mezunu olarak e tipi falan yaz

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

ikm'nin kurum içinde görevlendirilme mantığıKurumlar arası geçişCTE Kar payıCezaevlerinde görev yapan sivil memurlara silah taşıma hakkıAAÜT'ye %76, 47 ile Büyük zamEş durumu tayini Sözleşmeli ikm yim eş tayini 3 yıl mıYer değişikliği hakkındaCezaevi önerisiYeni atanan memurların sigorta koly hk.

Sözlük

hamsi 3 awumbuk 1 Karanfil mucizesi 1 halı saha maçına en son çağrılan insan 3 şu an çalan şarkı 3 Yolculuk esnasında başını otobüsün camına dayamak 2 nane limon 1 Tatlış mı tatlış,kız belirtileri: 3 ehline denk gelmeyen her şey ziyan olur can da inci mercan da 3 bakın burası çokomelli 1

Son Haberler

İstifa sonrası 1259 gün işçi olarak çalışma intibak işleminde uygulanır mı?Başkentte metro hattındaki arıza nedeniyle seferler bir süre durdurulduPompalı tüfekle hastaneyi bastı, sağlıkçıları esir aldı!'Kadına şiddet uygulayanlara nefes aldırmayacağız'Macron'dan 'İsrail'e silah sevkiyatı durdurulsun' çağrısı

Editörün Seçimi

Tüik:49.38 İto:59.18 Enag:88.63Enflasyona Göre Ocak Zam OranımızSizce Ocak Ayında Memur Maaşı Nasıl Güncellenir?Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarYoksulluk sınırı 70 bin 253 lira oldu!(memursen-kamusen suspus!)+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları