Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Ekim 2024 02:52
28 günle EYT'yi kaçırdım.

EYT 'den 28 gün farkla yararlanamadım. 25 yılımı doldurdum. Ben yaşı beklemek suretiyle emekli olmak için istifa mı etmeliyim ? Prosedür istifa dilekçesiyle mi ilerliyor?İstifa edersem pişman olursam geri dönüş yolu kapalı mı? Daha önce de sorular sordum kimse cevaplamadı. Bilgisi olan varsa yazarsa sevinirim .

Çok Yazılan Konular

Ek ders ücretiGörevlendirme ve norm durumuWhatsapp veli grubuHep merak etmişimdiril dışı sonrası mazeret hakkıcok cok acilll norm durumuDoğum İzni hesaplama yardım?Uzmanlık başvurularıOgretmenler kademeli emeklilik istiyor 60 yaşında emekli olsan mezardami yiyeceksin parayiRapor görev süresi

Sözlük

saç uzatmak 7 kurtlar vadisi replikleri 3 Yolculuk esnasında başını otobüsün camına dayamak 2 Mesaj alımının kapalı olması 10 ayak işleri 2 Çorabı kaçan kızlar ne yapar? 3 fakir 1 Semincek 1 bakın burası çokomelli 1 sözlükte sağlık sorunları 9

Son Haberler

İstifa sonrası 1259 gün işçi olarak çalışma intibak işleminde uygulanır mı?Başkentte metro hattındaki arıza nedeniyle seferler bir süre durdurulduPompalı tüfekle hastaneyi bastı, sağlıkçıları esir aldı!'Kadına şiddet uygulayanlara nefes aldırmayacağız'Macron'dan 'İsrail'e silah sevkiyatı durdurulsun' çağrısı

Editörün Seçimi

Tüik:49.38 İto:59.18 Enag:88.63Enflasyona Göre Ocak Zam OranımızSizce Ocak Ayında Memur Maaşı Nasıl Güncellenir?Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarYoksulluk sınırı 70 bin 253 lira oldu!(memursen-kamusen suspus!)+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları