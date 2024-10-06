Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


06 Ekim 2024 09:15
Arabuluculuk yetki belgesi iptali
Arabulucu avukatın arabuluculuk yapma yetkisi hangi koşullarda iptal edilir.Arabuluculuk belgesi iptal edilen avukat tekrar arabuluculuk yapabilir mi?

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