Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Ekim 2024 10:21
Çevik kuvvet

İyi günler abilerim ablalarım ben İstanbul Bayrampaşa çevik kuvvette çalışıyorum hekesin beklentisi farklıdır istediğin değil istenilen yerde çalışılır fakat ben çevikte çalışmak istemiyorum burayi seven de var istemeyen de ben istemiyorum kabullenemedim cevigi beklemiyordum hic çeviğe düştüm 3 yıl görev zorunluluğu varmış dayım yok torpilim yok nasıl buradan çıkabilirim nasıl bir yol izleyebiliriz üst makamlara görüşe gitsem kabul olma olasılığı nedir çalışmaktan yorulmaktan gocunan birisi değilim ama çevik bana göre değil tek is beklemek üst devre olunca yatış zaten ama ben bunu istemiyorum yol yordam bilgilendirecek birileri var mı

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