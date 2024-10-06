Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Ekim 2024 10:21
Çevik kuvvette çalışmak istemiyorum

İyi günler abilerim ablalarım ben İstanbul Bayrampaşa çevik kuvvette çalışıyorum hekesin beklentisi farklıdır istediğin değil istenilen yerde çalışılır fakat ben çevikte çalışmak istemiyorum burayi seven de var istemeyen de ben istemiyorum kabullenemedim cevigi beklemiyordum hic çeviğe düştüm 3 yıl görev zorunluluğu varmış dayım yok torpilim yok nasıl buradan çıkabilirim nasıl bir yol izleyebiliriz üst makamlara görüşe gitsem kabul olma olasılığı nedir çalışmaktan yorulmaktan gocunan birisi değilim ama çevik bana göre değil tek is beklemek üst devre olunca yatış zaten ama ben bunu istemiyorum yol yordam bilgilendirecek birileri var mı


Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
06 Ekim 2024 13:16
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Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
06 Ekim 2024 13:17
görüş günü varsa gidebilirsin. şansın yok diyebilirim. çok çok fırça yersin ama dene şansını

Poevata
Aday Memur
06 Ekim 2024 14:34

Moralini bozmak istemem ama muhtemelen görev süreni doldurmadan çıkamayacaksın, çeviğin içinde de farklı birimler mevcut aklına yatan olursa onlardan yana şansını denemeni tavsiye ederim mesleğe başladığım dönemde Bayrampaşa çevikten çıkmak için müdürlerin yanına çıkan arkadaşların sağlam fırça yediğine tanık olmuştum ve yedikleri fırçayla kaldılar herhangi bir değişim v.s bir şey olmamıştı


saulgoodmannn
Aday Memur
06 Ekim 2024 15:50

Kadroda seni kırmızı halıyla beklemiyorlar alışmaya bak


Leon4433
Aday Memur
06 Ekim 2024 20:21

La gardaşım çeviğin tadını çıkar verirler gaziosmanpaşa ekiplere picinen postunan uğraşır durursun birliğe geç her gün bir semte gidersiniz en tatlı yıllarımız orada geçti bi araba al yanına 2 kafa dengi arkadaş biz sabaha kadar gezerdik İstanbulun gezmedik yeri kalmaz kadroya verirlerse ev ile ekip arası gider gelirsin eve ağzın açık gelirsin ah zalim yıllar bizden de geçti 8.dönem selam olsun 821 grubuna zaman çabuk geçiyo oranın kıymetini bil kadroda hepsi anasının gözü oradaki dostluğu zor bulursun


Leon4433
Aday Memur
06 Ekim 2024 20:30

Çevik gırgır şamata harala gürele yeme içme bol gelmezsen idare bile ederler okey batak boldur :) komedi mavra muhabbet çoktur adam satma yoktur ortamı kurarsan tadından yenmez on numara yerdir polisligin ilk yılları için güzeldir


robokopp
Aday Memur
06 Ekim 2024 22:46
Keşke geri dönebilsem dediğim yer... 3 sene mecbursun tadını çıkar zamanla seveceksin.

Keyfiminkahyasıyım
Aday Memur
06 Ekim 2024 23:13

Açılan bütün kurslara başvur ihtimal %5

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