Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


06 Ekim 2024 11:55
KPSS puanım e devlette görünmüyor
ÖSYM 2024 KPSS puanım, Kariyer Kapısında kurum başvuru yaparken sistemsel kaynaklı olarak düşmüyor. Kariyer kapısı üzerinden başvurularımda uygun olmasına rağmen KPSS sonuç yılı veya puanınız bu ilana başvurmak için uygun değildir diyerek kabul etmiyor. Başvuru tarihi geçmeden önce başvuruda bulunmam gerekli acil yardım talep ediyorum.

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