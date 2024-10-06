Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Ekim 2024 12:19
kurumlar arası geçiş
ben 11 yıllık polis memuru olarak doğu ilinde şark görevimi bitirmiş bir polis memuruyum. Kaymakamlık kadrosunds boş kadroya muvaffakat geçmek için dilekçe yazdım. Valilik makamı da onayladı 60 gün oldu ve daireden olumlu ve olumsuz bir cevap alamadım. Bu konu hakkında bilgisi olan yardımcı olsbilir mi? ( Dayım yok ondan dolayı buraya soruyorum dayısız iş çözenler yardımcı olursa sevinirim)

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