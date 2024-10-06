kurumlar arası geçiş

ben 11 yıllık polis memuru olarak doğu ilinde şark görevimi bitirmiş bir polis memuruyum. Kaymakamlık kadrosunds boş kadroya muvaffakat geçmek için dilekçe yazdım. Valilik makamı da onayladı 60 gün oldu ve daireden olumlu ve olumsuz bir cevap alamadım. Bu konu hakkında bilgisi olan yardımcı olsbilir mi? ( Dayım yok ondan dolayı buraya soruyorum dayısız iş çözenler yardımcı olursa sevinirim)

ben 11 yıllık polis memuru olarak doğu ilinde şark görevimi bitirmiş bir polis memuruyum. Kaymakamlık kadrosunds boş kadroya muvaffakat geçmek için dilekçe yazdım. Valilik makamı da onayladı 60 gün oldu ve daireden olumlu ve olumsuz bir cevap alamadım. Bu konu hakkında bilgisi olan yardımcı olsbilir mi? ( Dayım yok ondan dolayı buraya soruyorum dayısız iş çözenler yardımcı olursa sevinirim)