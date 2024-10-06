Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


06 Ekim 2024 12:42
Belediye sözleşmeli memur hk

arkadaşlar merhabalar ben belediye bünyesinde sözleşmeli olarak işe başladım 2023 Ocak ayında

Ve malum 28 kasım öncesinden başlayan sözleşmelileri kadroya geçiren yasadan faydalanamadık. Bu nedenle 3 yıl bittikten sonra ancak kadroya geçebiliriz. Ama yerel seçimlerde yönetimin degişmesiyle birlikte sözleşmelilerin, sözleşmesi yenilenmeyeceği dedikodusu çıkmaya başladı. Değerli arkadaşlar bu durumda ne yapmamız gerekiyor böyle birşey söz konusu olursa ne yapabiliriz bu konuda bilgisi olan arkadaşlar yol gösterirse sevinirim teşekkürler arkadaşlar

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