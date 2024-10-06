Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Ekim 2024 13:19
Daha önce yapılan şark hizmeti nedeniyle oluşan adaletsizlik

4 yıllık bir şark ilinde görev yapıp dönen biri yönetmelik değişikliği ile o il 3 yıla düştü diye ŞARKTAN muaf oluyor bu nasıl adalet EGM,Herkess gittiği ilin süresi ne ise o süreyi tamamlayıp geldi ,ekstra fazla yapanı anlarım ama yapmadığı ŞARKTAN muaf olmak ne sayın EGM


Brse
Aday Memur
06 Ekim 2024 21:57

2. Şark iptal olmalı .


Rkaya41
Aday Memur
07 Ekim 2024 03:35
Kardeşim adam sıkıntılı dönemlerde 4 yıl yapmış şimdi giden adam güllük gülistanlık ortmda 3+1 yapıyor ikisinin de çift şark sayılması gayet olması gereken birşey . Ne bu meslektaşını çekememe fesatlık yaa . sonuçta ikisi de 4 yıl yapmış oluyor. meslektaşın 2. şarka gidince aile düzeni bozulunca mutlu mu olacaksın. biryerde haksızlık arıyorsan hiç şarka gitmenişleri konuş bence.

fatih383838
Memur
07 Ekim 2024 04:25

Yok ya sen şarka gitme muaf ol ,iyi tuzunuz kuru ,sonra da çekememezlik deyin geçin ne ala , önünde 10 bin kişi olan kişiye şark geliyor,torpil adam kayırma hatsafada ,yok öyle gitmeden kimse muaf olamaz ,bu EGM bile ya bu 2. Şarktan dönecek ya da adama göre kişiye özel yönetmelik çıkarmayacak,1 defa şarka gitmesi gerekenler 2 defa,2 kere gitmesi gerekenler 1 defa gidiyor oh ne ala memleket ,değil idare mahkemesi laheye kadar taşırım haksızlık yapmayacak kimse,en büyük haksızlığı yapanda hep en başta kendi meslektaşlarımız ve GT yalayicilar oluyor,herkes adaletten yana değilde kendi lehine olanı adalet sanıyor.

Rkaya41, 5 saat önce
Kardeşim adam sıkıntılı dönemlerde 4 yıl yapmış şimdi giden adam güllük gülistanlık ortmda 3+1 yapıyor ikisinin de çift şark sayılması gayet olması gereken birşey . Ne bu meslektaşını çekememe fesatlık yaa . sonuçta ikisi de 4 yıl yapmış oluyor. meslektaşın 2. şarka gidince aile düzeni bozulunca mutlu mu olacaksın. biryerde haksızlık arıyorsan hiç şarka gitmenişleri konuş bence.

Rkaya41
Aday Memur
07 Ekim 2024 05:04
sen polismisin ya ilk giden de 4 yıl yapıyor sonra giden de 4 yıl yapıyor aradaki fark ne ben bunu anlamadım ben daha şarka gitmedim İst. kadrosuyum 1 kere giderim daha gelmez bana sonuçta ama sen neyi savunuyorsun ne olsun istiyorsun anlamadım. yıl düştü diye biri şanslı diğeri şanssız diye daha fazla mı yapsın mantığın alıyor mu bunu.
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