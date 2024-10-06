Daha önce yapılan şark hizmeti nedeniyle oluşan adaletsizlik

sen polismisin ya ilk giden de 4 yıl yapıyor sonra giden de 4 yıl yapıyor aradaki fark ne ben bunu anlamadım ben daha şarka gitmedim İst. kadrosuyum 1 kere giderim daha gelmez bana sonuçta ama sen neyi savunuyorsun ne olsun istiyorsun anlamadım. yıl düştü diye biri şanslı diğeri şanssız diye daha fazla mı yapsın mantığın alıyor mu bunu.

sen polismisin ya ilk giden de 4 yıl yapıyor sonra giden de 4 yıl yapıyor aradaki fark ne ben bunu anlamadım ben daha şarka gitmedim İst. kadrosuyum 1 kere giderim daha gelmez bana sonuçta ama sen neyi savunuyorsun ne olsun istiyorsun anlamadım. yıl düştü diye biri şanslı diğeri şanssız diye daha fazla mı yapsın mantığın alıyor mu bunu.