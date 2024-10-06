Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Ekim 2024 13:19
YAPMADIĞI 2. ŞARKTAN MUAF OLANLAR

4 yıllık bir şark ilinde görev yapıp dönen biri yönetmelik değişikliği ile o il 3 yıla düştü diye ŞARKTAN muaf oluyor bu nasıl adalet EGM,Herkess gittiği ilin süresi ne ise o süreyi tamamlayıp geldi ,ekstra fazla yapanı anlarım ama yapmadığı ŞARKTAN muaf olmak ne sayın EGM

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