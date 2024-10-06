Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea



Kapalı
06 Ekim 2024 13:55
Böcek sorunu

nitelikli bir okula yeni atandım.ders yaptıgım yer hıc temızlenmedıgını ogrendım.böcek ve pire var atıl durumda ... böceklerden .ısırılınca, vucudum morardı tedavı gordum bu hafta raporluydum.acılde yattım.bu tıp durumlarda meğer morarma beklenmezmiş., ağır gecirdim. idareye 3 haftadır soyledım ancak sonuc alamadım . okulda gergin bir durum var ıdare gecen yıldan berı sorusturma gecırmıs su an bos gunde bıle nobet tutuyoruz .ogrencıler de bocekten ısırıldı. ancak ben tum gun orada kalınca vucudum da cok tepkı verdı agır gecırdım. okula gıdecegım raporum bıttı ancak hala ılaclama yapılmadıgını ogrendım.çok sevinçle başlamıştım ancak hiç yardımcı olunmuyor.çalışacak sağlıklı bır yerım yok.ilk defa böyle bir saglık sorunu ve durum ıle karsılastım.


bahçesaray
Memur
06 Ekim 2024 17:24
.

bahçesaray
Memur
06 Ekim 2024 17:26
yaşasın niteliksiz okullar !!!! niye okulları böyle kategori ediyorsanız, ayıp

bluetree
Kapalı
06 Ekim 2024 17:45

.okul böyle ben de kategorileştirmedim ... okulun durumu bu... ilk defa atandığım için söyledim okul okuldur yoksa... taşımalı okullarda da taşındım .sadece tayin vs nasıl olur şu an bilmiyorum onun için biraz belirttim. bilen birileri vardır dıye üstelik bu kategoriyı bakanlık belirlelemiş ben değil benim bir ayıbım yok

bahçesaray, 5 saat önce
yaşasın niteliksiz okullar !!!! niye okulları böyle kategori ediyorsanız, ayıp

fenogretmeniyim
Şube Müdürü
06 Ekim 2024 17:51

hocam hastaneye gidince okulda böcek ısırdı diye rapora iş kazası yazdıracaktınız. öyle yapınca bu duruma müdahale etmeyen idarenin etekleri tutuşurdu.


bluetree
Kapalı
06 Ekim 2024 17:53

böcek ısırıgı yazıyor çünkü iğne ilaç hersey ona göre yapıldı ıs kazası yazmıyor ancak

fenogretmeniyim, 5 saat önce

hocam hastaneye gidince okulda böcek ısırdı diye rapora iş kazası yazdıracaktınız. öyle yapınca bu duruma müdahale etmeyen idarenin etekleri tutuşurdu.


fenogretmeniyim
Şube Müdürü
06 Ekim 2024 17:55

doktora okulda böcek ısırdığını ve rapora iş kazası yazmasını isteyin. doktor bilmiyor olabilir fakat iş yerinde olan her türlü yaralanma iş kazasına girer. bunu suistimal etmemek lazım ama idarenin de kasten müdahale etmediği durumlarda mutlaka rapora yazdırmak lazım. bu size isterseniz tazminat hakkı sağlar

bluetree, 5 saat önce

böcek ısırıgı yazıyor çünkü iğne ilaç hersey ona göre yapıldı ıs kazası yazmıyor ancak


bluetree
Kapalı
06 Ekim 2024 18:00

dr a okulda oldugunu , ders verdiğim yerde başıma geldiğini söyledim.biliyor ...ancak raporda iş kazasını bundan sonra ekleyebilir mi

fenogretmeniyim, 5 saat önce

doktora okulda böcek ısırdığını ve rapora iş kazası yazmasını isteyin. doktor bilmiyor olabilir fakat iş yerinde olan her türlü yaralanma iş kazasına girer. bunu suistimal etmemek lazım ama idarenin de kasten müdahale etmediği durumlarda mutlaka rapora yazdırmak lazım. bu size isterseniz tazminat hakkı sağlar


fenogretmeniyim
Şube Müdürü
06 Ekim 2024 18:03

hocam siz bi dilekçe yazın ve raporu ekleyin. o sağlık şartları nedeniyle uygun olmayan ortamlarda ders işleyemeyeceğinizi belirtin


bluetree
Kapalı
06 Ekim 2024 18:03

tabii ki suistimal edilmez , sadece ben çözüm bulamadım. söyledim ancak yapılmadı , haftaya haftaya deniyor. benım pt dersim var strese girdim. kimse ilgilenmiyor.


bluetree
Kapalı
06 Ekim 2024 18:09

pt günü dersimi nasıl yapacağım ?dilekçeyi verdim diyelim haftaya yapacagız dediler yine bana ... ben öğrencilerle kaldım . ortam aynı o zaman ne yapacağım ? tekrar tekrar ısırılırsam vucudum yıne moraracakmış. dr sızın oyle bır ortamda olmamanız lazım dendi. atıl bir alan , hiç temizlik yapılmamış ... o zaman ne yapayım ? derse girmiyorsun ogrencıler magdur denır mı ?

fenogretmeniyim, 5 saat önce

hocam siz bi dilekçe yazın ve raporu ekleyin. o sağlık şartları nedeniyle uygun olmayan ortamlarda ders işleyemeyeceğinizi belirtin


sanatogretmeni
Memur
06 Ekim 2024 18:21

İş kazası raporu isteyin doktordan. Ve okulda halen bir düzelme yoksa savcılığa suç duyurusunda bulunun. Oturun izleyin sonra o müdürün ve şakşakçılarının başına gelecekleri. Çok geçmiş olsun.


Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
06 Ekim 2024 18:38

hocam okula yeni geldim diyorsunuz, en az 3 yıl o okulda olacağınızı düşünürsek buradakilerin gazına gelip idareye boşu boşuna savaş açmayın, size yönelik bir durum yok bence


bluetree
Kapalı
06 Ekim 2024 18:44

ayrıca birkaç öğrenci de kendini dışarı attı hocam ben ısırıldım yanımda alerji hapım yok diye ... ben farketmedim ama boceklerı tesaduf bacagımda kolumda gördüm. sonra zaten şişip morardı okula gidemedim. gecen yıl burada ders yapmış arkadas ıse pirelenmiş okulda duş alıp evıne öyle gitmiş. domostos ıle ben temizledim gecen sene dedi bir bölümünü ancak hiç ilaçlanmadı dedi. öğretmenler söyledi müdüre hocamızın vucudunu gördük diye orası kapalıydı biz bulduk getirtelim okula temizletelim dediler ona rağmen bir şey yok .


bluetree
Kapalı
06 Ekim 2024 18:48

yok bana yönelik değil sadece işler kalıyor ben sıkıntı yasıyorum. olay o ...

Ahmet Kaleli, 4 saat önce

hocam okula yeni geldim diyorsunuz, en az 3 yıl o okulda olacağınızı düşünürsek buradakilerin gazına gelip idareye boşu boşuna savaş açmayın, size yönelik bir durum yok bence


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
06 Ekim 2024 20:11

Hocam,

Farklı yöntemler var:

1-Bir ilaç var. Ondan alınıp duvarların alt kısımlarına, böceklerin geçiş noktalarına sıkıldığı zaman birkaç ay rahat oluyorsunuz. İnsanlara da zararı yok deniyor. O, araştırılıp uygulanırsa kısa zamanda sorundan kurtulursunuz.

2-Belediyeye müracaat edilebilir.

3-Arkadaşlar yazmış. Tekrarı halinde uygulayabilirsiniz. Böceğe karşı alerjiniz olduğu konusunda rapor alıp idareye gösterme gibi ön bir girişimle de bu yapılabilir.

4-Çocuklar bu durumu çok kullanır. Ders huzuru bozulur. Veliler şikayet ederse bilemem.

Toplam 15 mesaj

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