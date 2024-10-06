Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Ekim 2024 13:55
böcek

nitelikli bir okula yeni atandım.ders yaptıgım yer hıc temızlenmedıgını ogrendım.böcek ve pire var atıl durumda ... böceklerden .ısırılınca, vucudum morardı tedavı gordum bu hafta raporluydum.acılde yattım.bu tıp durumlarda meğer morarma beklenmezmiş., ağır gecirdim. idareye 3 haftadır soyledım ancak sonuc alamadım . okulda gergin bir durum var ıdare gecen yıldan berı sorusturma gecırmıs su an bos gunde bıle nobet tutuyoruz .ogrencıler de bocekten ısırıldı. ancak ben tum gun orada kalınca vucudum da cok tepkı verdı agır gecırdım. okula gıdecegım raporum bıttı ancak hala ılaclama yapılmadıgını ogrendım.çok sevinçle başlamıştım ancak hiç yardımcı olunmuyor.çalışacak sağlıklı bır yerım yok.ilk defa böyle bir saglık sorunu ve durum ıle karsılastım.

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