Çalışma saatleriyle alakalı yeni yasa teklifi gündeme alınıyor..

memurlar nette bile haber olmuş ama bu zat kendi okumadı diye hemen yalan haber demiş oku bak sonra yaz değil mi yok hemen saldır en kolayı bu çünkü

memurlar nette bile haber olmuş ama bu zat kendi okumadı diye hemen yalan haber demiş oku bak sonra yaz değil mi yok hemen saldır en kolayı bu çünkü

poolpolice, 1 saat önce yalan haber hicbiryerde bununla ilgili bir haber yok