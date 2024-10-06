Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Ekim 2024 14:00
Çalışma saatleriyle alakalı yeni yasa teklifi gündeme alınıyor..

Ak parti grup başkanvekili yeni yasama yılında önümuzdeki günlerde meclise 3 yasa teklifi getireceklerini ve bunlardan birinin de sahil güvenlik, jandarma ve emniyet personelinin idari ve çalışma koşulları arasındaki farklılıkların giderilmesine yönelik düzenleme yer alıyor dedi. Bu konu hakkında bilgisi olan varmı beyler?


Ssimyaci
Aday Memur
06 Ekim 2024 14:05
W

Kurtarıcılar
Memur
06 Ekim 2024 14:14
.

neşeli murat
Aday Memur
06 Ekim 2024 14:24
inşAllah faydalı şeyler olur

Gökhan koçtürk
Aday Memur
06 Ekim 2024 14:31

Yasa teklifi ak partiden geliyor bakalım içeriginde inşallah faydalı şeyler vardır


poolpolice
Memur
06 Ekim 2024 14:33
yalan haber hicbiryerde bununla ilgili bir haber yok

musedes
Aday Memur
06 Ekim 2024 14:38
memurlar nette bile haber olmuş ama bu zat kendi okumadı diye hemen yalan haber demiş oku bak sonra yaz değil mi yok hemen saldır en kolayı bu çünkü
poolpolice, 1 saat önce
yalan haber hicbiryerde bununla ilgili bir haber yok

tsubasa17
Memur
06 Ekim 2024 14:49
Sahil güvenlik, Emniyet ve Jandarma nin çalışma farklılıklarının ortadan kaldırılması diyor 24/24 çalışan jandarmayı 12/36 3 grup yaparlar fark ortadan kalkar, iyileştirilmesi demiyor:)

Gökhan koçtürk
Aday Memur
06 Ekim 2024 14:53

Çok cahilsin be kardeş seninle ugraşamam

poolpolice, 1 saat önce
yalan haber hicbiryerde bununla ilgili bir haber yok
Toplam 8 mesaj

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