Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Ekim 2024 14:43
Öğretmenlerin Ara Tatilinin Kaldırılması

Kasım ayındaki beş günlük tatilin sadece öğrencileri kapsayacağı, öğretmenlerin ise bu tarihlerde seminer alacağı söyleniyor, doğru mu?


el7bi8gü9
Aday Memur
06 Ekim 2024 14:46

zaten hep öyleydi. hatta ara tatil geldiğinde öğretmenler seminerlerini bu dönemde yapacak denilmişti öyle de oldu sadece seminerler önceden online oluyordu ki bunu da zaten biliyoruzzz


MALATYA BATTALGAZİ
Şube Müdürü
06 Ekim 2024 14:50

İkisi aynı şey değil. Online olduğunda isteyen memleketinde de alabiliyordu semineri.

el7bi8gü9, 1 saat önce

zaten hep öyleydi. hatta ara tatil geldiğinde öğretmenler seminerlerini bu dönemde yapacak denilmişti öyle de oldu sadece seminerler önceden online oluyordu ki bunu da zaten biliyoruzzz


lutt
Şube Müdürü
06 Ekim 2024 14:54

Online


bilinçlivatandas
Aday Memur
06 Ekim 2024 15:48
Ben öğretmenim ama işiniz gücünüz tatil be kardeşim bakanlık önce bu tatil olayına el atması lazım tatile o kadar alışıyorsunuz ki çalışmak zor geliyor
Toplam 4 mesaj

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