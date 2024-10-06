Öğretmenlerin Ara Tatilinin Kaldırılması

Ben öğretmenim ama işiniz gücünüz tatil be kardeşim bakanlık önce bu tatil olayına el atması lazım tatile o kadar alışıyorsunuz ki çalışmak zor geliyor

Ben öğretmenim ama işiniz gücünüz tatil be kardeşim bakanlık önce bu tatil olayına el atması lazım tatile o kadar alışıyorsunuz ki çalışmak zor geliyor