Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Ekim 2024 15:00
müdür, norm güncellemelerini hatalı yapıyor.

Müdür, hiç kimseye danışmadan ve zümrelere imzaya da çıkmadan norm hesaplamış ve birçoğu hatalı. Bizim zümrenin dersini de eksik hesaplamış ve ben bu sebepten norm fazlası oluyorum.

Müdürle birçok kişi gibi benim de aram iyi değil ve bilinçli yaptığını düşünüyorum, sizce ne yapmalıyım? Saygılar...

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