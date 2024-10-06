Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Ekim 2024 16:18
Özel eğitim öğrenci servisleri Hk.

Hocalarım hayırlı günler. Ben mesleki ve teknik Anadolu lisesinde orta ağır zihin engelliler sınıfında çalışıyorum. Ders bitiminde yaklaşık bir ders saati çocukların arabaya binmesi için servisin diğer okullardaki engelli öğrencileri alıp okulumuza gelmesini bekliyoruz. Bu öğretmenin görevi midir?

Okul servisleri yönetmeliğinin Okul idaresine düşen görev ve sorumluluklar Madde 6.1/e de Taşıma faaliyetlerinin her aşamasında engelli öğrenci ve çocukların taşınmasına yönelik her türlü tedbiri almak,

ibaresi var. Bu ilgili öğretmene doğrudan ya da dolaylı olarak bu vazifeyi veriyor mu? Herhangi bir aksilik durumundan öğretmen sorumlu tutulabilir mi?

Yardımlarınız ve önerileriniz için teşekkür ederim.

Çok Yazılan Konular

Ek ders ücretiGörevlendirme ve norm durumuÖğretmenlerin Ara Tatilinin KaldırılmasıWhatsapp veli grubuHep merak etmişimdirNorm durumuil dışı sonrası mazeret hakkıUzmanlık başvurularıDoğum İzni hesaplama yardım?Arkadaşlar nöbet gününde...

Sözlük

gününüz nasıl geçiyor 3 ilahi adalet 2 Bir Efsane 1 Çocukluk travmalarım 1 her şey vatan için 1 Ne Pişirsem 3 Gastronomi Fuarı 3 Erosun üç oku 1 Semincek 2 üzülme 1

Son Haberler

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanlığına Nurten Saydan yeniden seçildiAracının kapısı açık seyreden sürücüye 32 bin 177 lira cezaKonyaspor 90+3'te 3 puanı aldıFirari hükümlü, yakınlarıyla polise saldırdı"İsrail Suriye'ye saldırı düzenledi" iddiası

Editörün Seçimi

Tüik:49.38 İto:59.18 Enag:88.63Enflasyona Göre Ocak Zam OranımızSizce Ocak Ayında Memur Maaşı Nasıl Güncellenir?Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarYoksulluk sınırı 70 bin 253 lira oldu!(memursen-kamusen suspus!)+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları