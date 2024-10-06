Özel eğitim öğrenci servisleri Hk.

Hocalarım hayırlı günler. Ben mesleki ve teknik Anadolu lisesinde orta ağır zihin engelliler sınıfında çalışıyorum. Ders bitiminde yaklaşık bir ders saati çocukların arabaya binmesi için servisin diğer okullardaki engelli öğrencileri alıp okulumuza gelmesini bekliyoruz. Bu öğretmenin görevi midir?

Okul servisleri yönetmeliğinin Okul idaresine düşen görev ve sorumluluklar Madde 6.1/e de Taşıma faaliyetlerinin her aşamasında engelli öğrenci ve çocukların taşınmasına yönelik her türlü tedbiri almak,

ibaresi var. Bu ilgili öğretmene doğrudan ya da dolaylı olarak bu vazifeyi veriyor mu? Herhangi bir aksilik durumundan öğretmen sorumlu tutulabilir mi?

Yardımlarınız ve önerileriniz için teşekkür ederim.