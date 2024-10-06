KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


06 Ekim 2024 17:01
kpss lise iş başvurusu

Selamlar, işe alım ilanında belirtilen taban puanın (70) altında olup diğer kriterleri karşılıyor olupta yinede başvurup değerlendirilir miyim?


E.Kayı Han
Editor
06 Ekim 2024 17:44

Hayır

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