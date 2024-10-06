engelli öğretmenler cevaplayabilir mi ?

rapor aldığınız zaman özellikle 2-3 ay kurul raporu idare veya memden baskı oluyor mu bırak düz memurluğa geç diye ve yüzde kaç engelle öğretmenlik yapıyorsunuz ruhsal açıdan sıkıntı yaşayan var mı ?

rapor aldığınız zaman özellikle 2-3 ay kurul raporu idare veya memden baskı oluyor mu bırak düz memurluğa geç diye ve yüzde kaç engelle öğretmenlik yapıyorsunuz ruhsal açıdan sıkıntı yaşayan var mı ?