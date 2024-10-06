Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Ekim 2024 17:23
engelli öğretmenler cevaplayabilir mi ?
rapor aldığınız zaman özellikle 2-3 ay kurul raporu idare veya memden baskı oluyor mu bırak düz memurluğa geç diye ve yüzde kaç engelle öğretmenlik yapıyorsunuz ruhsal açıdan sıkıntı yaşayan var mı ?

Çok Yazılan Konular

Ek ders ücretiGörevlendirme ve norm durumuÖğretmenlerin Ara Tatilinin KaldırılmasıWhatsapp veli grubuHep merak etmişimdirNorm durumuil dışı sonrası mazeret hakkıUzmanlık başvurularıDoğum İzni hesaplama yardım?Arkadaşlar nöbet gününde...

Sözlük

işi inada bindirmek 1 Karanfil mucizesi 1 kurtlar vadisi replikleri 1 Gastronomi Fuarı 3 otobüs yolculugu 4 Bir Efsane 1 tek burun deliğinden nefes almak 1 ne günlere kaldık 1 ilahi adalet 2 Ne Pişirsem 3

Son Haberler

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanlığına Nurten Saydan yeniden seçildiAracının kapısı açık seyreden sürücüye 32 bin 177 lira cezaKonyaspor 90+3'te 3 puanı aldıFirari hükümlü, yakınlarıyla polise saldırdı"İsrail Suriye'ye saldırı düzenledi" iddiası

Editörün Seçimi

Tüik:49.38 İto:59.18 Enag:88.63Enflasyona Göre Ocak Zam OranımızSizce Ocak Ayında Memur Maaşı Nasıl Güncellenir?Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarYoksulluk sınırı 70 bin 253 lira oldu!(memursen-kamusen suspus!)+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları