Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Ekim 2024 17:38
İş kanunu ve nöbette mola süresi hakkında

Tam gün okulda nöbet yapanlar mola işini nasıl hallediyorsunuz?

Örneğin benim nöbetim 08:40-16:10 arası ve 7 saat dersim var (Haftada çift nöbet bu arada). Her katta tek nöbetçi olduğu için mola yapamıyoruz çıkışa kadar. Ancak iş kanununa göre 7 saate kadar çalışanların yarım saat, 7.5 saat olanların 1 saat mola hakkı var.

Tüm gün molasız çalışmak normal mi?

Çok Yazılan Konular

Ek ders ücretiGörevlendirme ve norm durumuÖğretmenlerin Ara Tatilinin KaldırılmasıWhatsapp veli grubuHep merak etmişimdirNorm durumuil dışı sonrası mazeret hakkıUzmanlık başvurularıDoğum İzni hesaplama yardım?Arkadaşlar nöbet gününde...

Sözlük

gününüz nasıl geçiyor 3 ilahi adalet 2 Bir Efsane 1 Çocukluk travmalarım 1 her şey vatan için 1 Ne Pişirsem 3 Gastronomi Fuarı 3 Erosun üç oku 1 Semincek 2 üzülme 1

Son Haberler

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanlığına Nurten Saydan yeniden seçildiAracının kapısı açık seyreden sürücüye 32 bin 177 lira cezaKonyaspor 90+3'te 3 puanı aldıFirari hükümlü, yakınlarıyla polise saldırdı"İsrail Suriye'ye saldırı düzenledi" iddiası

Editörün Seçimi

Tüik:49.38 İto:59.18 Enag:88.63Enflasyona Göre Ocak Zam OranımızSizce Ocak Ayında Memur Maaşı Nasıl Güncellenir?Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarYoksulluk sınırı 70 bin 253 lira oldu!(memursen-kamusen suspus!)+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları