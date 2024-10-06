Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Ekim 2024 19:58
mazeret ataması
abiler kolay gelsin herkese. babamın %90 üzeri raporu var. bu sebepten ötürü ailemin ikamet ettiği ile tayin olabilir miyim?

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