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06 Ekim 2024 20:04
Evlilik İzni ve Rapor Hakkında
1.sorum: Evlilik iznini nikahta değil düğünde kullanmayı düşünüyorum. Sıkıntı olur mu? 2.Sorum: Nikah için rapor alsam en fazla kaç gün alabilirim?( Nikah ve düğün öncesi ev hazırlığı için)Bir de rapor sayısına hafta sonu da dahil oluyor mu?

Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
06 Ekim 2024 20:14

düğün davetiyesinde net tarih yazılı olacak şekilde dilekçe yazarsanız evlilik iznini düğünde kullanabilirsiniz

raporun düğün, nikah ile alakası yok, doktorla anlaşırsanız istediğiniz şekilde halledebilirsiniz, raporda şu gün çalışır diye son tarih yazar, haftasonu vs. ayırmaz


Nergis3467
Aday Memur
06 Ekim 2024 20:29
teşekkür ederim hocam bilgi için, peki en fazla kaç gün isteyebilirim? sınır nedir ?
Ahmet Kaleli, 2 saat önce

düğün davetiyesinde net tarih yazılı olacak şekilde dilekçe yazarsanız evlilik iznini düğünde kullanabilirsiniz

raporun düğün, nikah ile alakası yok, doktorla anlaşırsanız istediğiniz şekilde halledebilirsiniz, raporda şu gün çalışır diye son tarih yazar, haftasonu vs. ayırmaz


Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
06 Ekim 2024 21:39

evlilik izni 1 haftadır

Nergis3467, 2 saat önce
teşekkür ederim hocam bilgi için, peki en fazla kaç gün isteyebilirim? sınır nedir ?

bahçesaray
Memur
06 Ekim 2024 21:40
evlilik izni 7 gün ya düğünde ya da nikahta kullana bilirsiniz hasta iseniz tek doktor 10 gün verebilir, toplamı 40 günü geçemez
Toplam 4 mesaj

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