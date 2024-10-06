Evlilik İzni ve Rapor Hakkında

1.sorum: Evlilik iznini nikahta değil düğünde kullanmayı düşünüyorum. Sıkıntı olur mu? 2.Sorum: Nikah için rapor alsam en fazla kaç gün alabilirim?( Nikah ve düğün öncesi ev hazırlığı için)Bir de rapor sayısına hafta sonu da dahil oluyor mu?

1.sorum: Evlilik iznini nikahta değil düğünde kullanmayı düşünüyorum. Sıkıntı olur mu? 2.Sorum: Nikah için rapor alsam en fazla kaç gün alabilirim?( Nikah ve düğün öncesi ev hazırlığı için)Bir de rapor sayısına hafta sonu da dahil oluyor mu?