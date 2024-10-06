Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


06 Ekim 2024 20:12
Muvazzaf subay fiziki yeterlilik sınavları

Bildiğiniz gibi subay alımları başladı. Fiziki yeterlilik sınavı ne zaman olur bilgisi olanlar veya önceki yıllarda girmiş olanlar yardım edebilir mi

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